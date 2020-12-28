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Posted 28 декабря 2020, 19:26

Published 28 декабря 2020, 19:26

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Лэмпард признал, что команде не под силу бороться за чемпионство

28 декабря 2020, 19:26
После 15 туров клуб, который принадлежит Роману Абрамовичу, занимает восьмое место в английской премьер-лиге.

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда в нынешнем сезоне не является претендентом на победу в чемпионате Англии.

«В первом тайме матча против «Арсенала» мы показали свою худшую игру в нынешнем сезоне, – цитирует Лэмпарда «Советский спорт», ссылаясь на британскую прессу. – Нам не хватает сил. В последних четырех играх мы проиграли три матча и выиграли только один. Так что нужно реагировать.

Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим. Считаю, что мы не являемся претендентом на титул. Для этого нужно время, а из таких матчей, как игра против «Арсенала», нужно извлекать уроки».

После 15 туров «Челси» занимает восьмое место и отстает от лидера чемпионата «Ливерпуля» на семь очков. «Арсеналу» команда Лэмпарда проиграла 1:3 в минувшую субботу 26 декабря.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт#Новости
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