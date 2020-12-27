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Posted 27 декабря 2020, 08:43

Published 27 декабря 2020, 08:43

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии за сутки выявили еще 164 больных коронавирусом

В Башкирии за сутки выявили еще 164 больных коронавирусом

27 декабря 2020, 08:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Ежедневно фиксируемое количество больных коронавирусом в республике постепенно растет.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 164 больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, в настоящее время в стационарах региона лечится 894 больных коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 71 человек, на аппаратах ИВЛ находится 12 пациентов. На амбулаторном лечении 2868 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 18395 жителей республики.

За минувшие сутки выписано 70 человек, всего с начала пандемии выздоровело 14501 человек.

Новых случаев смерти смерти от COVID-19 не зарегистрировано. На данный момент количество жертв коронавируса составляет 132 человека.

Также выявлено 353 новых больных внебольничной пневмонией, выписано 296 пациентов, переболевших пневмонией.

Напомним, ранее в Британии был обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен и быстрее распространяется. Тем не менее ученые не привели свидетельств того, что он более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания.

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