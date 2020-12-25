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Posted 25 декабря 2020, 13:45

Published 25 декабря 2020, 13:45

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Минцифразвития РБ и «Башинформсвязь» заключили договор о проекте «Доступный интернет»

25 декабря 2020, 13:45
«Башинформсвязь» и Министерство цифрового развития государственного управления республики Башкортостан и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры связи на территории региона.

Цель партнерства — совместное инвестирование сторон в строительство оптической инфраструктуры связи в 262 населенных пунктах региона по проекту «Доступный интернет».

В рамках государственно-частного партнерства в течение 2021 года оператор построит оптические линии связи до 40 000 домохозяйств. Жители республики получат возможность подключить высокоскоростной интернет, цифровое телевидение и телефонию по оптическим каналам связи.

Соглашение подписали заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Рустем Хаматвалиев и генеральный директор компании «Башинформсвязь» Сергей Алферов.

Рустем Хаматвалиев, заместитель министра цифрового развития государственного управления республики Башкортостан:

«Сегодня значимый день — мы запускаем в работу масштабный проект „Доступный интернет“ для жителей нашего региона. Оптика будет доведена до каждого дома бесплатно. Надеюсь, в последующие годы мы сможем реализовать подобные проекты и в других населенных пунктах республики».

Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:

«Проект „Доступный интернет“ — это шаг навстречу равенству цифровых возможностей для городских и сельских жителей. Мы знаем, как технологии могут улучшить жизнь людей к лучшему. И готовы сотрудничать с республикой в этом направлении».

#Антон Селиверстов#Экономика#Новости
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