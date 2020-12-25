Минцифразвития РБ и «Башинформсвязь» заключили договор о проекте «Доступный интернет»

Posted 25 декабря 2020, 13:45
Published 25 декабря 2020, 13:45
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Цель партнерства — совместное инвестирование сторон в строительство оптической инфраструктуры связи в 262 населенных пунктах региона по проекту «Доступный интернет».
В рамках государственно-частного партнерства в течение 2021 года оператор построит оптические линии связи до 40 000 домохозяйств. Жители республики получат возможность подключить высокоскоростной интернет, цифровое телевидение и телефонию по оптическим каналам связи.
Соглашение подписали заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Рустем Хаматвалиев и генеральный директор компании «Башинформсвязь» Сергей Алферов.
Рустем Хаматвалиев, заместитель министра цифрового развития государственного управления республики Башкортостан:
«Сегодня значимый день — мы запускаем в работу масштабный проект „Доступный интернет“ для жителей нашего региона. Оптика будет доведена до каждого дома бесплатно. Надеюсь, в последующие годы мы сможем реализовать подобные проекты и в других населенных пунктах республики».
Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:
«Проект „Доступный интернет“ — это шаг навстречу равенству цифровых возможностей для городских и сельских жителей. Мы знаем, как технологии могут улучшить жизнь людей к лучшему. И готовы сотрудничать с республикой в этом направлении».