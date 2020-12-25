Что подорожало? Эксперты опубликовали статистику роста цен на продукты в Башкирии

Есть и хорошие новости. С 14 по 21 декабря подешевели сухие молочные смеси для детского питания (0,4%), хлебобулочные изделия (0,5%), глазированные конфеты (0,5%), гречка (0,7%), пшено (0,7%) и колбаса (0,7%). В республике снизилась стоимость на молоко на 37 копеек (с 51,37 рубля до 51 рубля), а также на сахар. Он стал дешевле на 38 копеек (с 47,78 рубля до 47,4 рубля).