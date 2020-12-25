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Posted 25 декабря 2020, 05:52

Published 25 декабря 2020, 05:52

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Что подорожало? Эксперты опубликовали статистику роста цен на продукты в Башкирии

25 декабря 2020, 05:52
Башстат опубликовал данные об изменении стоимости некоторых продуктов в период с 14 по 21 декабря.

За неделю сразу на 13,3% подорожали огурцы. Если 14 декабря они стоили 118,4 рубля, то через семь дней их цена выросла до 134,2 рубля. Изменилась и стоимость помидоров со 113,4 рубля до 119,3 рубля. Третье место в списке занимает лук, цена которого выросла на 4,9% — с 21,92 рубля до 23 рублей.

По данным Башстата, снова увеличилась стоимость подсолнечного масла на 1,2%. Отметим, что ранее депутаты Госсобрания сообщали о средней стоимости масла в 118 рублей, однако парламентариям удалось найти продукт дешевле, за 106-109 рублей. Теперь средняя стоимость подсолнечного масла в республике составляет 121,2 рубля.

Кроме того, подорожали соль, яйца, картофель, копченая и варено-копченая колбаса, овощное питание для детей, капуста, сыры, курица, мясные консервы, печенье, морковь, вермишель и другое.

Есть и хорошие новости. С 14 по 21 декабря подешевели сухие молочные смеси для детского питания (0,4%), хлебобулочные изделия (0,5%), глазированные конфеты (0,5%), гречка (0,7%), пшено (0,7%) и колбаса (0,7%). В республике снизилась стоимость на молоко на 37 копеек (с 51,37 рубля до 51 рубля), а также на сахар. Он стал дешевле на 38 копеек (с 47,78 рубля до 47,4 рубля).

Напомним, в России остро стоит вопрос из-за повышения цен на продукты. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с необоснованным ростом стоимости на продовольственные товары. Проверку организовала прокуратура Башкирии по поручению центрального ведомства.

Mkset в свою очередь проанализировал, почему в республике к Новому году взлетели цены на продукты, какие меры предприняты и как это отразится на благосостоянии граждан в 2021 году.

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