«Я делал переписку». В Уфе лингвист и психолог в суде сравнили стили речи подсудимых

У меня создается ощущение (пока это только ощущение, а не утверждение), что суд препятствует объективной оценке присяжными фактов по делу и вынесению ими законного и справедливого вердикта. На прежних заседаниях были оглашены показания трех сотрудников полиции, подтвердивших факт изъятия сейфа, мобильного телефона и документов из кабинета Яшина, однако где они теперь, неизвестно. Если вещественные доказательства отсутствуют, то мы хотим узнать причину: они были утеряны, украдены либо уничтожены? И ответ должен быть доведен до сведения присяжных, заявил адвокат Хикматуллин.