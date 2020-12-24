«Салават» упустил победу в Екатеринбурге за восемь минут. Это тренерское поражение

Речь лишь про первый гостевой матч, сил должно быть в избытке. И это поездка в Екатеринбург, один из самых ближних выездов. Почему «СЮ» бросил играть? Да, можно было бы спросить на пресс-конференции и это. Но вы и сами догадываетесь, каким бы был ответ: «Я доволен игрой, за исключением двух ошибок».