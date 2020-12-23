ОКР продолжит поддержку спортсменов в рамках подготовки к Пекину-2022

Как сообщает newsnn.ru, в первую очередь председатель ОКР Станислав Поздняков обратил внимание на то, что из-за мировых проблем, вызванных пандемией коронавируса, спонсорская поддержка сократилась. Но, как заверил Поздняков, комитет смог перераспределить все доступные финансовые средства таким образом, чтобы продолжать финансирование спортивных федераций на ближайший год в том же объеме, что и раньше.