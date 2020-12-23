НОВЫЙ Volkswagen Tiguan — новый уровень инноваций!

Posted 23 декабря 2020, 04:00
Published 23 декабря 2020, 04:00
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Этот кроссовер стал поистине культовым автомобилем. Но обо всем по порядку.
Одной из главных загадок модели Tiguan было необычное название. В 2007 году любители марки Volkswagen ломали голову, что же означает такое интересное «имя» автомобиля.
Слово Tiguan является производной от двух немецких слов — Тигр и Игуана. То есть, данная модель должна сочетать силу и взрывную тигриную энергию и юркость и быстроту игуаны.
И этот автомобиль действительно соответствует этому сравнению.
Бензиновые двигатели обладают мощностью от 140 до 220 л. с., и просто «звериной» энерговооруженностью для бензиновых моторов. А тяговитый дизель позволит, не замечая преград как тигр по саванне, активно двигаться даже по пересеченной местности.
Гармонично с силой и выносливостью тигра в НОВОМ Tiguan сочетаются маневренность и юркость игуаны. Рулевой механизм — рейка, зарекомендовал себя долгими годами уверенной эксплуатации на автомобилях прежних поколений. Система активного полного привода 4MOTION позволяет не только двигаться по пересеченной местности, но и уверенно заходить в крутые повороты, не сбавляя ход практически на любом покрытии.
Так или иначе, игуана — осторожное существо, равно как и автомобиль Tiguan, который оснащен различными системами активной и пассивной безопасности, которые обеспечат безопасное маневрирование и станут настоящими помощниками для осторожных водителей.
В сочетанием с высококачественными материалами отделки, высоким комфортом и передовыми опциями, Volkswagen Tiguan найдет своих поклонников в любой аудитории клиентов. От консерваторов до продвинутых и энергичных молодых людей.
Официальный дилер Volkswagen Башавтоком с нетерпением ждет появления первых обновленных автомобилей Volkswagen Tiguan. Следите за новостями в наших социальных сетях и на официальном сайте. И ждем всех желающих на тест-драйв!
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