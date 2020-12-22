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Posted 22 декабря 2020, 08:37

Published 22 декабря 2020, 08:37

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии открылось электротехническое предприятие за 650 миллионов рублей

22 декабря 2020, 08:37
Сюжет
Производство
Сегодня, в День энергетика, в Уфимском районе Башкирии прошло открытие нового предприятия «Элком» по производству электротехнических корпусов. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в соцсетях.

О создании «Элком» договорились ещё в ноябре 2018 года, когда Радий Хабиров проводил своё второй «инвестчас» в качестве главы Башкирии. В настоящее время на восьми тысячах квадратных метрах расположились производственные помещения, которые будут изготавливать электротехнические корпуса для различных отраслей промышленности.

По словам Радия Хабирова, инвестор вложил в предприятие 650 миллионов рублей.

Сегодня можно сказать, что оно встало на ноги, здесь создано более 200 рабочих мест для наших жителей. Будем помогать предприятию и дальше, на ближайшем «промчасе» обсудим перспективы его развития, написал глава Башкирии.

По данным системы «СПАРК», генеральный директор предприятия «Элком» — Ильшат Шайхутдинов. Он также является президентом ООО ГК «БИТ», гендиректором ООО «Инветпроект» и АО «Сибком». Кроме того, Ильшату Шайхутдинову принадлежит 25% акций ООО ИК «Пульсар Ойл».

Он является президентом Региональной общественной организации «Любительская хоккейная лига РБ». Однако 14 ноября она внесена в негативный реестр как юрлицо, не предоставляющее налоговую отчетность более года.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Промышленность#Производство
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