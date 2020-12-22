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Posted 22 декабря 2020, 09:09

Published 22 декабря 2020, 09:09

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

МТС запустила виртуальный гид специально для гостей Башкирии

22 декабря 2020, 09:09
Компания МТС в преддверии новогодних праздников представил виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов. Ссылка на онлайн-гид по достопримечательностям и гастрономическим особенностям Башкирии будет приходить гостям республики в приветственном SMS-сообщении.

Абоненты МТС, пребывающие в Республику Башкортостан, получат ссылку и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей. Гости региона узнают, почему башкирский мед знаменит на весь мир, где начинается нулевой километр и почему в Башкирию приезжали Чехов и Цветаева. SMS-гид МТС также доступен по прямой ссылке mts.ru/bashkiriya, воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.

«В туристический сезон 2020 года поток туристов в Башкирию увеличился на десять процентов, это показал анализ мобильного трафика в Башкирии за лето и сентябрь 2020 года среди туристов. Чтобы абоненты МТС могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, благодаря которым наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками. Кроме того, МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями Уфы. В прошлом году мы запустили туристический мобильный маршрут „Городские легенды Уфы“ на русском и английских языках, а сейчас решили дополнить проект виртуальным гидом с основной информацией по всей республике», — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

#Общество#Новости
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