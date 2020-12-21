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Posted 21 декабря 2020, 16:48

Published 21 декабря 2020, 16:48

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Ничто человеческое не чуждо: цитаты из стихов чиновников и политиков России

Ничто человеческое не чуждо: цитаты из стихов чиновников и политиков России

21 декабря 2020, 16:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В стране, где даже президент может сыграть на рояле, чиновникам и политикам тоже не чужды творческие эксперименты. После обсуждаемого видео Ростислава Мурзагулова на песню «Моргенштерн», мы решили вспомнить работы чиновников и политиков Башкирии и России.

На минувшей неделе Глава совета директоров АО «Башинформ» и недавно избранный председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов опубликовал клип на свою песню «Моргенштерн», в которой он высмеивает стереотипы о чиновниках. Напомним, ранее Ростислав Мурзагулов выступил автором музыки к песне Элвина Грея «Не выходи из комнаты» на стихи Иосифа Бродского.

Mkset собрал цитаты из других творческих экспериментов башкирских и российских политиков и чиновников, которые также в свободное время увлекаются поэзией.

В 2017 году был опубликован клип под названием «Башкиры», посвященный 25-летию группы компаний «Гранэль» и выполненный по мотивам фильма «Крестный отец». Автор песни и участник видео — основатель ГК Андрей Назаров (ныне премьер-министр правительства РБ).

Я много странствовал, я дожил до седин.

Я был и сударь, и сеньор, и господин.

Я был кунак, я был кацо,

А вот теперь еще башкирское лицо.

Стихотворение «Разговор с редактором», которое бывший вице-премьер и министр имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев написал под домашним арестом по возбужденному в отношении него уголовному делу (в ноябре 2020 г. был оправдан).

Про то написано давно,

Лишь в музыке нужны повторы.

Конечно, легче про г…о,

Но, может быть, раздвинуть шторы?

О объективно оценить

Людей, бумаги, ссылки, иски

И после этого решить –

Всегда ли правы журналисты?

Поэтические опыты, о которых неоднократно писали местные СМИ, есть и у бывшего замглавы администрации Кировска Сергея Комлева. По информации Esquire, «обстоятельства написания этого текста покрыты тайной»:

Постелить бы соломки

Под уставшую жопь.

И поставить солонки

Чтобы что б, чтобы что б?

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в 2017 году приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима) неоднократно печатался в литературном журнале «Знамя», также опубликованы несколько книг его стихов — «Огонь и отсвет» (2002), «Чужое побережье» (2012), «Авитаминоз» (2013).

Если игра эта стоит свеч,

То только лишь геморройных,

Если чего и сумели сберечь,

Только рассказы о войнах,

Если чего и успели сложить,

Лишь героический эпос.

Но отчего же так хочется жить,

Хоть и нелепо всё это?

Глава Добрянского района (Пермский край) Сергей Лызов - из песни собственного сочинения, исполненной на новогоднем концерте в местном доме культуры.

Я работу свою люблю,

Помогла она осознать,

Что душой и всем сердцем могу

Так по трактору тосковать.

Экс-глава Республики Марий Эл Леонид Маркеловапреля 2017 года под арестом по подозрению в получении взятки):

Представьте, статусная личность

В потопе попадает в ад,

И наступает прозаичность,

И тяжелее во сто крат.

И выживаешь, выживаешь,

Назло судьбе, назло врагам.

Что будет — не предполагаешь,

И трудно доверять словам.

Но ты обязан сохраниться,

Дождаться праведного дня.

И на свободе воплотиться,

И встать из пепла и огня.

Стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова периодически публикует МИД. Также он является автором текста гимна МГИМО. В 2016 г. Сергей Лавров стал лауреатом премии «Имперская культура» Союза писателей России.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков пишет музыку, стихи и прозу, играет на гитаре. На стих Владислава Суркова бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов записал два музыкальных альбома.

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все — не дыши.

Экс-руководитель аппарата Минобороны Евгения Васильева в 2013 году была одним из самым издаваемых поэтов в России (общий тираж ее книг составил 2,7 млн экз.). Будучи под домашним арестом (мошенничество при продаже активов Минобороны) занялась живописью, в 2020 году избрана почетным академиком Российской академии художеств.

Ты меня обманул, ну за что и зачем?

Разве я виновата, обидела чем?

Ты за что меня пнул, пусть слегка, сапогом?

Или я не твоя и не твой это дом?

Ты ушел и сказал: «Минут двадцать, вернусь».

Ну, а я жду тебя уже сутки, молюсь!

И с чего же ты взял, что так можно со мной —

Как с жеманной, постылой и скучной женой?

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