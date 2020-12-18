Уфа лидирует по доле ипотеки при покупке жилья среди городов России

По прогнозам экспертов, к концу текущего года ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на треть, в денежном — на 45-50%. При этом ипотека в России стала гораздо доступнее: в этом году ставки снизились в среднем на 2,5%. Напомним, один из целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» — снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки.