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Posted 18 декабря 2020, 11:26

Published 18 декабря 2020, 11:26

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Уфа лидирует по доле ипотеки при покупке жилья среди городов России

Уфа лидирует по доле ипотеки при покупке жилья среди городов России

18 декабря 2020, 11:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Касается каждого
Вместе с Уфой в лидерах по этому показателю Казань и Омск.

Уфа, Казань и Омск стали лидерами среди российских городов по доле ипотечных сделок в общем объеме на рынке жилья по итогам 11 месяцев 2020 года. Об этом сообщает замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова:

— Лидером по доле сделок с привлечением заемных средств при покупке жилья в этом году стала Уфа, где доля ипотечных сделок составила 62,6%. На втором месте — Казань, на третьем — Омск.

При составлении рейтинга рассматривались сделки во всех сегментах рынка, включая новостройки, вторичное и загородное жилье. Исследование проводилось среди 120 крупнейших городов России. В топ-10 по доле ипотечных сделок также вошли Челябинск, Пермь, Красноярск, Самара, Санкт-Петербург, Волгоград и Екатеринбург.

По прогнозам экспертов, к концу текущего года ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на треть, в денежном — на 45-50%. При этом ипотека в России стала гораздо доступнее: в этом году ставки снизились в среднем на 2,5%. Напомним, один из целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» — снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки.

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#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Жилье#Ипотека
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