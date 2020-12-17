В Башкирии выявлен 391 новый случай заболевания внебольничной пневмонией

Posted 17 декабря 2020, 09:40
Published 17 декабря 2020, 09:40
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
За минувшие сутки внебольничная пневмония подтвердилась у 391 жителя республики. При этом выписались по выздоровлению 386 пациентов. Кроме того, зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 16 785 человек.
Напомним, ранее Минздрав Башкирии предоставил статистику заболевания коронавирусом и пневмонией среди детей. На 30 ноября Covid-19 подтвердился у 1075 детей, пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних.