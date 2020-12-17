В Башкирии выявлен 391 новый случай заболевания внебольничной пневмонией

За минувшие сутки внебольничная пневмония подтвердилась у 391 жителя республики. При этом выписались по выздоровлению 386 пациентов. Кроме того, зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 16 785 человек.