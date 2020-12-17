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Posted 17 декабря 2020, 09:40

Published 17 декабря 2020, 09:40

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии выявлен 391 новый случай заболевания внебольничной пневмонией

17 декабря 2020, 09:40
Сюжет
Коронавирус 2021
Министерство здравоохранения опубликовало статистику по заболевших в Башкирии.

За минувшие сутки внебольничная пневмония подтвердилась у 391 жителя республики. При этом выписались по выздоровлению 386 пациентов. Кроме того, зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 16 785 человек.

Напомним, ранее Минздрав Башкирии предоставил статистику заболевания коронавирусом и пневмонией среди детей. На 30 ноября Covid-19 подтвердился у 1075 детей, пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних.

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#Анна Кононова#Коронавирус COVID-19#Коронавирус 2021#Новости#Башкирия#Вирус#Болезнь
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