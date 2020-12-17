Глава ГИБДД Башкирии предупредил автомобилистов о массовых проверках

Posted 17 декабря 2020, 10:40
Published 17 декабря 2020, 10:40
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции определят наличие штрафов у водителей. Если при остановке транспортного средства по документам водителя через базу данных будет видно наличие неуплаты, буде составляться административный протокол.
По словам Динара Гильмутдинова, в суде нарушителя могут арестовать на 15 суток. К слову, в 2020 году было зарегистрировано более девяти тысяч должников.