mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2020, 10:40

Published 17 декабря 2020, 10:40

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Глава ГИБДД Башкирии предупредил автомобилистов о массовых проверках

17 декабря 2020, 10:40
В Башкирии с сегодняшнего дня в течении недели будет проводиться спецоперация «Должник». Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции определят наличие штрафов у водителей. Если при остановке транспортного средства по документам водителя через базу данных будет видно наличие неуплаты, буде составляться административный протокол.

По словам Динара Гильмутдинова, в суде нарушителя могут арестовать на 15 суток. К слову, в 2020 году было зарегистрировано более девяти тысяч должников.

Материалы по теме
Семь пуль на лобовом: появились снимки спецоперации, где ликвидировали боевика в УфеВ Уфе ГИБДД начали очередную спецоперациюВ Башкирии начнется новая спецоперация на дорогах
#Карина Мамаева#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика