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Posted 15 декабря 2020, 14:58

Published 15 декабря 2020, 14:58

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Фонд жилищного строительства Башкирии вновь подал в суд иск на своего бывшего главу

Фонд жилищного строительства Башкирии вновь подал в суд иск на своего бывшего главу

15 декабря 2020, 14:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Это уже второй иск Фонда жилищного строительства, направленный в суд с требованием взыскать средства со своего бывшего руководителя Владислава Туманина.

16 декабря Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» о взыскании 289,55 млн руб. с главы департамента инфраструктурного развития правительства Башкирии Владислава Туманина, который руководил ФЖС в 2015–2017 гг.

Как сообщает «Коммерсант — Уфа» взыскиваемая сумма была предъявлена к выплате самому Фонду в рамках банкротного процесса дочернего предприятия ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства РБ».

Напомним, в апреле текущего года ФЖС уже подавало в суд заявление о взыскании с Владислава Туманина 54,8 млн руб. убытка. По мнению представителей ФЖС, ответчик в 2016 году заключил невыгодную для предприятия сделку. В частности, Владислав Туманин отказался от аренды двух земельных участков площадью 5,5 тыс. кв. м в Глумилино в пользу управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы. Эти участки были арендованы у мэрии в 2011 году, размежеваны на 12 частей, на десяти из которых ФЖС построил ЖК «Глумилино». Оставшиеся два участка были возвращены мэрии и использованы под строительство домов для расселенных из аварийного фонда. К моменту возврата на освоение этих участков ФЖС потратил 54,8 млн руб. — компенсировать эти расходы предприятию не удалось.

В 2018 году фонд попытался взыскать убыток с управления земельных и имущественных отношений мэрии. Учитывая, что застройщик «добровольно отказался от реализации инвестпроекта», а в соглашении о расторжении не были оговорены условия компенсации затрат на освоение участков, суды решили, что оснований для возмещения убытка мэрией нет. В ФЖС считают, что ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Гражданский кодекс РФ позволяют привлечь Владислава Туманина к персональной ответственности: по закону руководитель предприятия несет ответственность за убытки, причиненные действиями и бездействием, в том числе в случае утраты имущества, а Гражданский кодекс возлагает на руководителя юрлица возмещение убытков, причиненных предприятию по его вине.

К настоящему моменту первый иск к Владиславу Туманину еще не рассмотрен, заседание назначено на 18 января 2021 года. По мнению экспертов, фонду будет непросто доказать убытки, более того — в удовлетворении требований фонда, скорее всего, будет отказано.

Для справки

Официальный доход Владислава Туманина по итогам 2018 года составил 2,1 млн руб. Ему принадлежал Audi Q5, треть квартиры площадью 45,3 кв. м и квартира 48,4 кв. м. Таким образом, сумма исковых требований соразмерна доходу чиновника за 27 лет работы.

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» — крупный госзаказчик строительства жилых и нежилых объектов. Выручка в 2018 году составила 613,6 млн руб., чистая прибыль — 19,6 млн руб. В 2019 году объем исполнительных производств, возбужденных на предприятие, по данным Kartoteka.ru, превысил 12 млн руб.

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