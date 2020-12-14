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В новогодние праздники в Башкирии изменится график работы аптек и больниц

14 декабря 2020, 06:22
Фото: pixabay.com
В период новогодних каникул изменится график работы аптек и медучреждений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве РБ.

Скорая помощь будет работать в режиме повышенной готовности. Поликлиники примут пациентов с 8:00 до 17:00. Работа «неотложки» будет проходить с 8:00 до 16:00.

Жители Башкирии смогут в круглосуточном режиме пройти КТ в амбулаторных центрах. Кроме того, в республике развернут разерв коек для пострадавших.

ГУП «Башфармация», которая отпускает не только льготные, но и рознчные препараты, также изменит режим работы. С 1 по 2 января госаптека будет открыта с 10:00 до 21:00, а 9 и 10 января — с 08:00 до 21:00. 31 декабря «Башфармация» организует работу с 08:00 до 20:00.

Напомним, на прошлой неделе на базе Горбольницы № 13 в Уфе был открыт ночной центр для ковид-пациентов. Местные жители смогут пройти необходимые анализы, получить лечение, а также узнать результат анализа на коронавирус.

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#Новости#Аптеки#Башкирия#Больница#Анна Кононова#Общество
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