В новогодние праздники в Башкирии изменится график работы аптек и больниц

Скорая помощь будет работать в режиме повышенной готовности. Поликлиники примут пациентов с 8:00 до 17:00. Работа «неотложки» будет проходить с 8:00 до 16:00.
Жители Башкирии смогут в круглосуточном режиме пройти КТ в амбулаторных центрах. Кроме того, в республике развернут разерв коек для пострадавших.
ГУП «Башфармация», которая отпускает не только льготные, но и рознчные препараты, также изменит режим работы. С 1 по 2 января госаптека будет открыта с 10:00 до 21:00, а 9 и 10 января — с 08:00 до 21:00. 31 декабря «Башфармация» организует работу с 08:00 до 20:00.
Напомним, на прошлой неделе на базе Горбольницы № 13 в Уфе был открыт ночной центр для ковид-пациентов. Местные жители смогут пройти необходимые анализы, получить лечение, а также узнать результат анализа на коронавирус.