В новогодние праздники в Башкирии изменится график работы аптек и больниц

ГУП «Башфармация», которая отпускает не только льготные, но и рознчные препараты, также изменит режим работы. С 1 по 2 января госаптека будет открыта с 10:00 до 21:00, а 9 и 10 января — с 08:00 до 21:00. 31 декабря «Башфармация» организует работу с 08:00 до 20:00.