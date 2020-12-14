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Прокуратура Башкирии не получила видео с Куштау с участием главы Ишимбайского района

14 декабря 2020, 08:11
Фото: Facebook Азамат Абдрахманов
Прокуратуре Башкирии не были предоставлены видеоматериалы о превышении полномочий со стороны ЧОП «Вершина» и главы администрации Ишимбайского района республики во время столкновений на шихане Куштау в августе, сообщает ТАСС.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить данный факт, однако доказательства превышения полномочий указанных выше лиц прокуратура республики не получила. Как сообщает ТАСС, проверки событий продолжаются.

Видеоматериалы с участием на данных акциях сотрудников ЧОП «Вершина» и главы администрации муниципального района Ишимбайский район не поступали, передает издание.

Однако управление Росгвардии по Башкирии провело проверку и выявило нарушения в деятельности ЧОП "Вершина.

Напомним, жители Башкирии выступили против разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией". В середине августа прошли столкновения с сотрудниками БСК и ЧОП "Вершина". На видео также попал глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, который нецензурно выражался. Позже на встрече с активистами Радий Хабиров обратился с просьбой провести проверку к прокурору республики Владимиру Ведерникову.

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