Прокуратура Башкирии не получила видео с Куштау с участием главы Ишимбайского района

Напомним, жители Башкирии выступили против разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией". В середине августа прошли столкновения с сотрудниками БСК и ЧОП "Вершина". На видео также попал глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, который нецензурно выражался. Позже на встрече с активистами Радий Хабиров обратился с просьбой провести проверку к прокурору республики Владимиру Ведерникову.