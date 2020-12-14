Подарки, ёлки и ледовые городки: как Башкирия подготовилась к Новому году

Как рассказывает министр ЖКХ Борис Беляев, чтобы встретить Новый год позитивно, радостно и безопасно, в Башкирии были организованы праздничные пространства. Если в прошлом году функционировал 841 центральный городок, то в этом году их число увеличилось до 1220. Главной тематикой ледовых городков в столице Башкирии стали народные сказки и добрые советские фильмы. В семь раз выросло количество площадок при торговых центрах, образовательных учреждениях, парках, скверах и других соцобъектах.