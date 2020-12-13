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В Башкирии следком проводит проверку по факту смерти женщины на заборе

13 декабря 2020, 13:14
Фото: vk.com
Жительница Башкирии не смогла преодолеть забор и замерзла на нем до смерти.

Сегодня, 13 декабря, стали известны жуткие подробности гибели женщины в деревне Дёма в Чишминском районе Башкирии. Подробности сообщили в следкоме, который проводит доследственную проверку по данному факту.

По данным ведомства, утром местные жители нашли труп женщины, который висел на заборе вниз головой. Восстановить картину происшедшего оказалось нетрудно.

Погибшая, судя по всему, попыталась перелезть через железный забор, состоящий из прутьев, при этом, она зацепилась ногой и повисла с противоположной стороны головой вниз. Во время падения её руки проскочили между прутьями и застряли в них. Тёплое пальто и прочая одежда спали и обнажили тело.

Вероятно, попавшая в безвыходное положение бедняга звала на помощь, но в темноте осталась никем не услышана. Таким образом она провисела до утра и погибла от переохлаждения.

Обстоятельства происшедшего уточняются. По предварительным данным, ничего криминального в гибели женщины нет кроме разве что странного способа её проникновения на территорию.

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