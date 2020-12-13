В Башкирии следком проводит проверку по факту смерти женщины на заборе

Погибшая, судя по всему, попыталась перелезть через железный забор, состоящий из прутьев, при этом, она зацепилась ногой и повисла с противоположной стороны головой вниз. Во время падения её руки проскочили между прутьями и застряли в них. Тёплое пальто и прочая одежда спали и обнажили тело.