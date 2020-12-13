В Башкирии осудили хулигана, поднявшего руку на полицейского

Как следует из материалов дела, неприятный инцидент случился в феврале 2020 года. Некий пьяный мужчина приставал к прохожим у входа в социальное учреждение в Кумертау. Когда участковый попытался урезонить хулигана, тот начал обзывать его нецензурными выражениями, а потом несколько раз ударил по голове.