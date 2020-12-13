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В Башкирии осудили хулигана, поднявшего руку на полицейского

13 декабря 2020, 12:00
Фото: Mkset.ru
Житель Башкирии компенсирует моральный вред полицейскому, которого ударил.

Компенсацию морального вреда заплатит житель города Кумертау сотруднику полиции, которого он ударил, будучи в пьяном виде.

Как следует из материалов дела, неприятный инцидент случился в феврале 2020 года. Некий пьяный мужчина приставал к прохожим у входа в социальное учреждение в Кумертау. Когда участковый попытался урезонить хулигана, тот начал обзывать его нецензурными выражениями, а потом несколько раз ударил по голове.

После этого его задержали. Сначала суд определили, что хулиган должен заплатить 35 тысяч рублей штрафа за свою выходку, а затем страж порядка подал гражданский иск о возмещении морального вреда и выиграл его частично.

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