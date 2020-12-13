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В Башкирии недосчитались почти тысячи младенцев

13 декабря 2020, 05:18
Фото: Mkset.ru
Росстат снова зафиксировал существенное снижение рождаемости в Башкирии.

Росстат опубликовал сравнительные данные о состоянии рождаемости в регионах страны.

По уточненным данным, рождаемость в Башкирии в октябре упала на 8% в сравнении с аналогичным показателем относительно благополучного 2019 года.

В октябре в Башкирии появились на свет3474 ребенка, что на 293 человека меньше, чем было в октябре прошлого года.

В целом же по итогам десяти месяцев 2020 года в Башкирии родились 34 408 детей, этот показатель меньше прошлогоднего на 1 013 человек.

По итогам месяца в республике родились По итогам десяти месяцев в Башкирии родилось 34 408 детей, что на 1 013 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Падение рождаемости характерно и для всей страны, оно составило 7,6%. о итогам 10 месяцев года демографы не досчитались 57 тысяч новорожденных.

Mkset ранее подробно изучал эту тему.

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