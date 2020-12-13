В Башкирии на рельсы встанут два новых железнодорожных экспресса

По уточненным данным, один из экспрессов будет называться Западным, его маршрут – от Уфы до Давлеканово и Приютово, а второй – Южным с маршрутом следования от Уфы до Кумертау и далее до Оренбурга. По подсчетам специалистов поездка на таком экспрессе сократит время в пути следования вдвое в сравнении с обычным рейсовым автобусом.