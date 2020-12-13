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В Башкирии на рельсы встанут два новых железнодорожных экспресса

13 декабря 2020, 07:49
Фото: Mkset.ru
Западный и Южный экспрессы начнут пассажирские перевозки на территории Башкирии.

Накануне, 12 декабря, стало известно, что в Башкирии в скором времени заработают два новых железнодорожных экспресса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона после его встречи с генеральным директором Башкортостанской пригородной пассажирской компании Антоном Гармашом.

По уточненным данным, один из экспрессов будет называться Западным, его маршрут – от Уфы до Давлеканово и Приютово, а второй – Южным с маршрутом следования от Уфы до Кумертау и далее до Оренбурга. По подсчетам специалистов поездка на таком экспрессе сократит время в пути следования вдвое в сравнении с обычным рейсовым автобусом.

Цель такой новации оказалась весьма неожиданной – вытеснить нелегальных таксистов. Вдобавок на ж/д экспрессах будет действовать карта «Алга».

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