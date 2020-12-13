Оттепель. «Салават» гнул свою линию и прервал серию поражений в матче с «Сибирью»

Гол в большинстве — второй за 19 попыток. Все еще мало. Надо разнообразить действия второй спецбригады. Сейчас она не подмога, а чуть ли не обуза, и штаб даже не воспринимает ее всерьез — их вернули на лавку через 25-30 секунд после единственной попытки, которую они начинали.