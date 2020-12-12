Уроженка Башкирии приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Получила по полной! «Золото Геленджика» — довольно неожиданное шоу. К примеру, в первом испытании за одной из дверей оказался мини-бассейн с холодной водой. Было очень неожиданно в него окунуться, поверьте! Чтобы победить в шоу, нужно быть собранным, уметь быстро принимать решения и быть везучим человеком, рассказывает девушка.