Скончалась 7-месячная девочка, которую мать из Башкирии бросила в дверной косяк

Напомним, 4 декабря 22-летняя жительница Башкирии в квартире сестры в Магнитогорске кинула малышку в дверь из-за её плача. Девушка при этом была в состоянии алкогольного опьянения. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство. В Следкоме также рассказали, что жительница Башкирии воспитывает ещё одну дочь 2019 года рождения. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.