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Скончалась 7-месячная девочка, которую мать из Башкирии бросила в дверной косяк

12 декабря 2020, 07:59
Фото: pixabay.com
В Магнитогорске скончалась 7-месячная малышка, которую швырнула в дверной косяк пьяная мать. Об этом сообщает портал 74.ru.

Как рассказали изданию в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска, девочки не стало вечером 10 декабря.

Ребёнок поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, сообщили в Центре.

Напомним, 4 декабря 22-летняя жительница Башкирии в квартире сестры в Магнитогорске кинула малышку в дверь из-за её плача. Девушка при этом была в состоянии алкогольного опьянения. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство. В Следкоме также рассказали, что жительница Башкирии воспитывает ещё одну дочь 2019 года рождения. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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