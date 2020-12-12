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Генпрокуратура России проверит необоснованное повышение цен на продукты

12 декабря 2020, 04:33
Фото: pixabay.com
Генеральная прокуратура РФ в условиях распространения коронавируса с целью защиты прав граждан организовала проверку по формированию цен на продовольственные товары. Отмечается необоснованный рост цен на базовые продукты.

По данным ведомства, сахар в России подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%. Кроме того, выросли цены на муку и хлеб -на 12,9% и на 6,3% соответственно. В связи с этим Генпрокуратуре совместно с антимонопольными органами проверить исполнение законодательства по ценообразованию на продукты первой необходимости.

При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, ранее Башстат опубликовал индекс потребительских цен на товары и услуги в Башкирии. По данным статистики, отдельные виды молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий подорожали на 01-3,9%. Выросли цены также на овощи, часть фруктов, колбасы и куры, некоторые виды кондитерских изделий зелёный чай и препараты.

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