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Posted 5 декабря 2020, 06:20

Published 5 декабря 2020, 06:20

Modified 17 октября 2022, 21:01

Updated 17 октября 2022, 21:01

В Уфе суд поместил в СИЗО владельца группы компаний «Башмилк»

5 декабря 2020, 06:20
Известный предприниматель Александр Никитин арестован по ходатайству следователя в Уфе.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что Советский районный суд Уфы поместил в следственный изолятор по ходатайству следствия изменил меру пресечения владельца группы компаний «Башмилк» Александра Никитина. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

По уточненным данным, предприниматель арестован судом до 16 декабря. Ранее он находился под домашним арестом, однако нарушил связанные с ним запреты. Никитин покидал место жительства, а также общался по телефону в адвокатом потерпевшего по уголовному делу.

Напомним, владелец «Башмилка» обвиняется следствием в уклонении от погашения кредиторской задолженности, мошенничестве и невыплате заработной платы.

Адвокаты предпринимателя уже заявили, что будут обжаловать его арест.

Помимо уголовного преследования, Никитин также является фигурантом разбирательства в Арбитражном суде Башкирии по делу о банкротстве по иску от Сбербанка.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Суд#Арбитражный суд
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