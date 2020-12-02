В Нефтекамске закрыли «Центральный рынок» из-за нарушений ковид-режима

В ходе проверки выяснилось, что на входе в павильоны не измерялась температура посетителей. Администрация рынка не осуществляла контроль за использованием масок у покупателей. Как сообщает министр торговли и услуг Алексей Гусев, по факту нарушений возбуждены административные дела, а рынок приостановил работу до устранения замечаний.