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Posted 2 декабря 2020, 05:22

Published 2 декабря 2020, 05:22

Modified 17 октября 2022, 20:54

Updated 17 октября 2022, 20:54

В Нефтекамске закрыли «Центральный рынок» из-за нарушений ковид-режима

2 декабря 2020, 05:22
Сюжет
Башкирия
Вчера, 1 декабря, сотрудники министерства торговли и услуг Башкирии при содействии администрации Нефтекамска выявили санитарные нарушения в торговом комплексе «Центральный рынок».

В ходе проверки выяснилось, что на входе в павильоны не измерялась температура посетителей. Администрация рынка не осуществляла контроль за использованием масок у покупателей. Как сообщает министр торговли и услуг Алексей Гусев, по факту нарушений возбуждены административные дела, а рынок приостановил работу до устранения замечаний.

Напомним, ранее аналогичные нарушения были выявлены в торговом центре «Союз», который находится в Демском районе Уфы. В Башкирии масочный режим действует с 4 мая. Всего было проведено 59,2 тысяч проверок, в которых выявлено 507 административных нарушений.

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#Анна Кононова#Коронавирус COVID-19#Новости#Башкирия#Торговля#Нефтекамск
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