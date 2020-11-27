Росавиация обвинила компанию «Победа» в изображении силуэта пениса в поддержку Дзюбы

Напомним, ранее в интернет слили интимное видео спортсмена. Тогда 11 ноября авиалайнер вылетел из Москвы в Екатеринбург, пролетев над Нефтекамском в Башкирии, и изобразил силуэт пениса. В пресс-службе «Победы» рассказали, что возможно пилоты так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле.