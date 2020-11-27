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Posted 27 ноября 2020, 03:27

Published 27 ноября 2020, 03:27

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Росавиация обвинила компанию «Победа» в изображении силуэта пениса в поддержку Дзюбы

27 ноября 2020, 03:27
Фото: Скриншот с сайта Flightradar
Росавиация проверила инцидент с перелётом авиакомпании «Победа», которая в поддержку футболиста Артёма Дзюбы изобразила в воздухе силуэт пениса.

Напомним, ранее в интернет слили интимное видео спортсмена. Тогда 11 ноября авиалайнер вылетел из Москвы в Екатеринбург, пролетев над Нефтекамском в Башкирии, и изобразил силуэт пениса. В пресс-службе «Победы» рассказали, что возможно пилоты так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле.

По данным некоторых СМИ, Росавиация подготовила отчет об инциденте, заявив, что экипаж отступил от утвержденного плана полёта. При этом на борту находилось 102 пассажира. В документе также отмечено, что действия пилотов могли повлиять на безопасность перелёта. По данным издания, Росавиация обвинила в этом руководство авиакомпании.

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#Новости#Башкирия#Футбол#Нефтекамск#Самолет#Анна Кононова#Общество
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