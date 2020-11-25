Cамые эффективные и доступные лекарства и препараты для домашнего лечения COVID-19

И хотя лекарств от коронавируса все еще не существует, на данный момент наиболее эффективными в России считаются препараты на основе действующего вещества фавипиравира. Его разработали в Японии в компании «Fujifilm» в 2014 году и стало использоваться как лекарство против новых видов гриппа. На данный момент у Росздравнадзора нет данных о возможных побочных эффектах лекарства от коронавируса. При этом препарат «Арепливир» оказался эффективен без участия антибиотиков и противовоспалительных препаратов в 90% случаев, хотя официально о его результативности исследователи ничего не заявляют. Эксперты полагают, что это средство сможет помочь пациентам с легкой и умеренной формой течения заболевания. Кроме того, его рекомендовано начать принимать в первые 48 часов после появления симптомов.