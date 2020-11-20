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Posted 20 ноября 2020, 16:09

Published 20 ноября 2020, 16:09

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Общественник предложил платить пенсию женщинам, родившим третьего ребенка

Общественник предложил платить пенсию женщинам, родившим третьего ребенка

20 ноября 2020, 16:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По мнению координатора общественного движения «За жизнь!» Сергея Чесноков, российским женщинам нужно платить пенсию после рождения третьего ребенка. Как считает общественник, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Как сообщает NEWS.ru, с которым Сергей Чесноков поделился своей инициативой, если бы женщины начинали получать пенсию после того, как родился третий ребенок, для нее это - большая помощь. И она заслужила пенсию, сделав свой вклад в улучшение демографической ситуации в России. Которую общественник охарактеризовал как критическую.

По его мнению, такая пенсия должна быть от 15 тысяч рублей. При этом женщина должна иметь возможность работать даже при назначении такой пенсии. А в случае появления каждого следующего маленького члена семьи необходимо применять повышающий коэффициент. При достижении женщиной возраста, когда назначается пенсия по старости, ей должны начисляться обе пенсии.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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