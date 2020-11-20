Общественник предложил платить пенсию женщинам, родившим третьего ребенка

По его мнению, такая пенсия должна быть от 15 тысяч рублей. При этом женщина должна иметь возможность работать даже при назначении такой пенсии. А в случае появления каждого следующего маленького члена семьи необходимо применять повышающий коэффициент. При достижении женщиной возраста, когда назначается пенсия по старости, ей должны начисляться обе пенсии.