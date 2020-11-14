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В Башкирии пенсионерам предлагают бесплатно путешествовать по региону

14 ноября 2020, 12:02
Фото: Администрация Уфы
В Башкирии действует проект «Башкирское долголетие. Туризм». Людям в возрасте от 55 до 64 лет предлагают путешествовать по республике бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что акция начала действовать еще в начале сентября. Проект предусматривает поездки на один или два дня по самым популярным туристическим местам республики и оплачивается из бюджета Башкирии.

— Программа проекта, в том числе по музеям, религиозным объектам и усадьбам. Экскурсии могут быть как пешеходными, так и автобусными. Поездки осуществляются на комфортабельных автобусах группами от 18 человек, отметили в мэрии.

Так, пенсионеры Башкирии могут побывать в Красноусольске, геопарках «Янган-тау» и «Торатау» и других местах. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заполнить заявку на сайте.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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