В Башкирии пенсионерам предлагают бесплатно путешествовать по региону

Известно, что акция начала действовать еще в начале сентября. Проект предусматривает поездки на один или два дня по самым популярным туристическим местам республики и оплачивается из бюджета Башкирии.
— Программа проекта, в том числе по музеям, религиозным объектам и усадьбам. Экскурсии могут быть как пешеходными, так и автобусными. Поездки осуществляются на комфортабельных автобусах группами от 18 человек, отметили в мэрии.
Так, пенсионеры Башкирии могут побывать в Красноусольске, геопарках «Янган-тау» и «Торатау» и других местах. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заполнить заявку на сайте.