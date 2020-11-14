Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 14 ноября

Ваш язык может стать вам как другом, так и врагом. Все будет зависеть от того, как вы поведете себя при общении с окружающими. Сейчас нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Помните, молчание - золото. Вы разочаровались в близком человеке? Напрасно. По крайней мере, у вас есть возможность улучшить свои позиции на любовном фронте.