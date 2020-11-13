Замерзающей пенсионерке из Башкирии предложили переехать в маленькую комнатку

Я посмотрела эту комнатку. Там один мой диван поместится и всё, больше не повернешься. Я не могу уйти из дома и оставить свои вещи, чтобы их тут мыши погрызли или хулиганы растащили. В сельсовете мне предложили перевезти мою мебель и другие вещи на зиму в гараж, но я на это не согласна. Я не сомневаюсь, что проверка прокуратуры не даст реальных результатов. Когда прокурорские работники приходили ко мне домой в прошлый раз, они сказали, что точных сведений о том, что дом признан аварийным, пока нигде нет. Даже если дом признают аварийным, сколько еще ждать потом? Если никому до меня нет дела, что ж, значит, умру в холодном доме, пояснила она по телефону корреспонденту Mkset.