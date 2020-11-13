Вопреки негативным факторам «Башнефть» в 3 квартале улучшила финансовые показатели

В предыдущем квартале 2020 года «Башнефть» не упускала из виду и экологическую сторону своей деятельности. Так, осенью этого года сотрудниками «Башнефть-Добыча» (главное нефтедобывающее предприятие «Башнефти») в тесном взаимодействии с Минлесхозом РБ были высажены свыше 22 тысяч елей на 5,5 гектарах в Аскинском и Бирском районах Башкирии. Непосредственно в Бирском районе молодой ельник появился на особо охраняемой природной территории – в зоологическом заказнике, где обитает такая редкая птица, как орлан-белохвост. До конца 2020 года «Башнефть» планирует продолжить в Башкирии высадку саженцев на площади свыше 52 гектаров, а на 2021 год решено расширить площадь лесовосстановления до 1000 с лишним гектаров.