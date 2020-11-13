В конкурсе на самое красивое башкирское слово лидирует «Әсәй»

Напомним, проект «Самое красивое башкирское слово» реализуют АНО Детско-юношеский центр по популяризации средств массовой информации «Медиаформат» и детская школа телевидения «Телешко». Как отмечают организаторы, проект не имеет аналогов в России. Он создан на грант главы Башкирии, выделенный на сохранение и развитие государственных языков республики, а также при помощи Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Всемирного курултая башкир и Детско-юношеского телеканала «Тамыр».