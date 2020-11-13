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В конкурсе на самое красивое башкирское слово лидирует «Әсәй»

13 ноября 2020, 09:25
Организаторы конкурса «Самое красивое башкирское слово» опубликовали предварительный список победителей. В топе лидирует «Әсәй» (мама — прим. ред.). Голосование продлится до 15 ноября.

Участие может принять любой желающий. Предложить свое слово можно на сайте bashslovo.ru двумя способами: написать и загрузить фото со словом. Уже предложено 553 варианта.

22 ноября будет составлен окончательный шорт-лист — 12 слов, которые чаще всего предлагались посетителями в онлайне, и объявлен старт голосования за самое красивое.

На сегодняшний день предварительный ТОП выглядит так:

  1. Әсәй
  2. Мөғжизә
  3. Атай
  4. Берҙәмлек
  5. Рәхмәт
  6. Башҡортостан
  7. Ватан
  8. Мөхәббәт
  9. Һаулыҡ
  10. Йәнтөйәк
  11. Изгелек
  12. Бала

Напомним, проект «Самое красивое башкирское слово» реализуют АНО Детско-юношеский центр по популяризации средств массовой информации «Медиаформат» и детская школа телевидения «Телешко». Как отмечают организаторы, проект не имеет аналогов в России. Он создан на грант главы Башкирии, выделенный на сохранение и развитие государственных языков республики, а также при помощи Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Всемирного курултая башкир и Детско-юношеского телеканала «Тамыр».

Планируется, что представление самого красивого башкирского слова пройдет в День башкирского языка 14 декабря.

#Новости#Антон Селиверстов#Общество#Видео
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