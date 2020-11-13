В Башкирии могут отменить транспортный налог для владельцев электроавтомобилей

Ранее журналист Mkset выясняла, почему в Уфе есть спрос к электрокарам, однако реалии, а именно отсутствие зарядной инфраструктуры, заставляют передумать. Отметим, в 2019 году продажи электромобилей выросли на 51% и продолжают расти. По данным «Авито Авто», спрос на электромобили в Уфе во втором квартале текущего года выросло более чем в два раза — на 102%. Основная причина такого изменения спроса — отмена таможенных пошлин на этот вид транспорта на территории ЕАЭС, которая действует с мая 2020 года.