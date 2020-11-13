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В Башкирии могут отменить транспортный налог для владельцев электроавтомобилей

13 ноября 2020, 03:38
Фото: pixabay.com
Сегодня на заседании Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям депутаты рассмотрят законопроект, поддерживающий отрасль электроавтомобилей. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов на своей странице в соцсетях.

Законопроект предусматривает отмену транспортного налога для владельцев автомобилей, оборудованных только электрическим двигателем. Авторы инициативы уверены, что данная мера поможет привлечь внимание людей к покупке экологически чистого транспорта.

Ранее журналист Mkset выясняла, почему в Уфе есть спрос к электрокарам, однако реалии, а именно отсутствие зарядной инфраструктуры, заставляют передумать. Отметим, в 2019 году продажи электромобилей выросли на 51% и продолжают расти. По данным «Авито Авто», спрос на электромобили в Уфе во втором квартале текущего года выросло более чем в два раза — на 102%. Основная причина такого изменения спроса — отмена таможенных пошлин на этот вид транспорта на территории ЕАЭС, которая действует с мая 2020 года.

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