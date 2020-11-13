Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин сдвинул мавзолей Ленина на шоу у Ивана Урганта

— Колеса от тракторов были первыми блинами на штанге. 14-16 килограмм весило одно калесо. Благо, техники было много, — рассказывает Эльбрус Нигматуллин.
Иван Ургант впечатлился рекордами гостя и предложил попробовать сдвинуть с места еще одну необычную вещь. Спортсмен согласился на эксперимент, вышел в центр студии и начал тянуть за веревку. В то же время на экране появилась изображение движущегося мавзолея Ленина.
Напомним, на днях «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин из Башкирии установил новый рекорд страны в силовом экстриме Truck-pull plane. В аэропорту Уфы Нигматуллин протащил за собой самолёт Boeing 737-500 компании Utair весом 36 тонн. За 44,58 секунд спортсмен откатил авиалайнер на 25 метров. Результаты рекорда зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.