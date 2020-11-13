Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин сдвинул мавзолей Ленина на шоу у Ивана Урганта

Эльбрус Нигматуллин рассказал ведущему Первого канала, с чего он начинал свою спортивную карьеру. Проживая в селе, у него не было штанг и гантелей, поэтому приходилось создавать инвентарь из подручных средств: тракторов и комбаинов.

— Колеса от тракторов были первыми блинами на штанге. 14-16 килограмм весило одно калесо. Благо, техники было много, — рассказывает Эльбрус Нигматуллин. Иван Ургант впечатлился рекордами гостя и предложил попробовать сдвинуть с места еще одну необычную вещь. Спортсмен согласился на эксперимент, вышел в центр студии и начал тянуть за веревку. В то же время на экране появилась изображение движущегося мавзолея Ленина. Напомним, на днях «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин из Башкирии установил новый рекорд страны в силовом экстриме Truck-pull plane. В аэропорту Уфы Нигматуллин протащил за собой самолёт Boeing 737-500 компании Utair весом 36 тонн. За 44,58 секунд спортсмен откатил авиалайнер на 25 метров. Результаты рекорда зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Материалы по теме Репер из Башкирии Моргенштерн попал на программу к Урганту и записал с ним трек Иван Ургант высмеял врачей из Уфы, якобы спрятавшихся от пациента с коронавирусом Ургант в эфире “Первого канала” пошутил над губернатором Тюменской области