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Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин сдвинул мавзолей Ленина на шоу у Ивана Урганта

13 ноября 2020, 08:22
Фото: Скриншот с видео
Эльбрус Нигматуллин рассказал ведущему Первого канала, с чего он начинал свою спортивную карьеру. Проживая в селе, у него не было штанг и гантелей, поэтому приходилось создавать инвентарь из подручных средств: тракторов и комбаинов.

— Колеса от тракторов были первыми блинами на штанге. 14-16 килограмм весило одно калесо. Благо, техники было много, — рассказывает Эльбрус Нигматуллин.

Иван Ургант впечатлился рекордами гостя и предложил попробовать сдвинуть с места еще одну необычную вещь. Спортсмен согласился на эксперимент, вышел в центр студии и начал тянуть за веревку. В то же время на экране появилась изображение движущегося мавзолея Ленина.

Напомним, на днях «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин из Башкирии установил новый рекорд страны в силовом экстриме Truck-pull plane. В аэропорту Уфы Нигматуллин протащил за собой самолёт Boeing 737-500 компании Utair весом 36 тонн. За 44,58 секунд спортсмен откатил авиалайнер на 25 метров. Результаты рекорда зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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