Правительство России изучит вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

При этом, по данным Минтруда РФ, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров должен увеличиться в 2021 г. до 17443 руб. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%. Всего в 2021 г. на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение направят 632,7 млрд руб.