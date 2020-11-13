Новая версия СанПиНов для заведений общепита стала короче

В новом документе включены требования семнадцати актов в сфере общепита, а также учтены правила организации питания для взрослых, детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в специальном рационе. Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года и будут действовать на протяжении шести лет.