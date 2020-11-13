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20 лет — не возраст. Как «Башспирт» отмечает свой юбилей

13 ноября 2020, 12:12
Фото: bashspirt.ru
За два десятилетия компания достигла серьезных результатов и продолжает успешно развиваться.

14 ноября — день рождения компании «Башспирт», которая 20 лет назад, в 2000 году, объединила все спиртовые и ликероводочные заводы Башкортостана.

Конечно, 20 лет — не такой уж большой возраст для солидного предприятия, и тем не менее Mkset решила изучить итоги работы компании «Башспирт» за прошедшее время.

Праздничное настроение сотрудников «Башспирта» вполне подкрепляется тем фактом, что компания, по данным на сегодняшний день, входит в ТОП-6 российских производителей алкоголя, а также прочно закрепилась на втором месте в рейтинге налогоплательщиков Башкирии. Продукция «Башспирта» широко известна в России и пользуется популярностью за рубежом.

Жители Башкирии не могли не заметить, как в последние пару лет преобразилась розничная сеть «Башспирта», появились новые бренды, возродились марки продукции, которые были популярны у потребителей ранее. При этом зримо обновилось позиционирование «Башспирта», изменился стиль общения с покупателями, добавила доверия реальная обратная связь с ними через социальные сети.

Фото: bashspirt.ru

При этом «Башспирт» остается верен традициям высокого качества, накопленным предприятиями, вошедшими в его структуру. Большинство заводов «Башспирта» являются старейшими предприятиями и гордостью отрасли, многие из них отметили свои вековые юбилеи.

Изготовление качественной водки — это на самом деле довольно сложный инновационный процесс, далекий от хрестоматийного самогонного аппарата. Успех в производстве хорошей водки всецело зависит от строгого соблюдения технологии, применения экологически чистого сырья, производственной дисциплины и творческого подхода к делу. Как результат — продукция заводов «Башспирт» из года в год высоко оценивается экспертами на выставках самых разных масштабов — от республиканских до международных.

В совокупности с запуском новых конвейеров и расширением географии сбыта всё это заставляет поверить, что компании вполне под силу достичь максимального успеха благодаря эффективному использованию ресурсов.

Создать успешную компанию — это как построить морской лайнер, к примеру. Стратегический курс должен быть выбран заранее. Чтобы благополучно двигаться, маневрировать, достичь назначенного пункта, корабль должен быть скоростным, надежным и устойчивым. Так и любое предприятие имеет целый ряд составляющих успеха. Главным из них, конечно, является коллектив. Так вот у нас с вами — истинно сильная команда единомышленников и нужным курсом мы движемся к успеху. Мы приобрели огромный опыт, множество друзей, партнеров, делая честный, качественный продукт, которым можно гордиться, отметил в своем поздравительном слове генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов.

Сегодня участие представителей «Башспирта» в различных мероприятиях вовсе не обязательно означает сопровождение фуршетов. Компания ведет большую социальную работу, активно занимается благотворительностью. Например, проведенная год назад экологическая акция «Булгаковский лес» была признана одним из самых красивых и заметных проектов в рамках IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Получившаяся лесопосадка в форме цветка курая, состоящая из деревьев хвойных пород, отныне приветствует авиапассажиров и извещает их о прибытии в столицу республики.

Как известно, ели живут по 250-300 лет, по сравнению с ними «Башспирт» можно считать компанией в самом расцвете сил и в начале пути к успеху.

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