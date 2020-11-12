Вице-премьер Башкирии Бадранов – о конфликте в Кармаскалах и призывах сжигать кресты

— Абсолютно бытовая история. Имеющиеся материалы, которые мы наблюдали из СМИ и соцсетей и та информация, которая приходит нам по линии взаимодействия с силовыми органами, говорит о том, что это история про долговые обязательства между двумя гражданами. В этой истории каких-либо столкновений с этническими диаспорами не происходило, отметил он.