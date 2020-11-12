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РОСДОРНИИ представил передвижную лабораторию для диагностики дорог

12 ноября 2020, 17:46
ФАУ «РОСДОРНИИ» презентовало первую в России универсальную передвижную лабораторию непрерывной диагностики автодорог «Эскандор». Она решит задачи в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новая спецмашина будет проводить экспресс-оценку дороги в безостановочном режиме без помех для остального транспорта. «Такой режим существенно повысит безопасность работ и полноту получаемых данных для комплексной оценки качества дорожного покрытия», - рассказал генеральный директор «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко.

Машина будет измерять прочность дорожного полотна, его ровность, глубину колеи, сцепные свойства дороги, а также дефекты. Об этом пишет rosbalt.ru. Передвижная инновационная лаборатория «Эскандор» станет частью экспозиции РосдорНИИ на Транспортной Неделе - 2020, которая пройдет в Москве 16-20 ноября.

По словам Евгения Кошеля, генерального директора компании «Спецмаш-Диагностика», которая будет производить инновационную технику, лабораторию оснастили системой георадиолокационного зондирования «Терразонд». Она показывает все слои дорожной конструкции, находит ослабленные зоны в полотне и создает цифрового двойника дороги с помощью мобильного лазерного сканера.

Цифровой двойник будет храниться в базе данных обо всех дорогах России. Там же будут содержаться сведения о подрядных и эксплуатирующих организациях, а также гражданах, ежедневно использующих дороги. «РОСДОРНИИ» будет собирать информацию, а затем использовать самообучающийся искусственный интеллект для расчета интегрального индекса состояния покрытия. «Это позволит своевременно и эффективно планировать средства на текущий и капитальный ремонт дорог», – отметил Алексей Варятченко.

Любой желающий сможет посмотреть, кто и когда ремонтировал нужный участок и какие работы запланированы на ближайшее время. В случае проблем на дорогах можно будет об этом проинформировать.

По словам Варятченко, для обследования всех дорог в стране понадобится ориентировочно пять таких автолабораторий. Первая заработает уже весной следующего года.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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