РОСДОРНИИ представил передвижную лабораторию для диагностики дорог

Цифровой двойник будет храниться в базе данных обо всех дорогах России. Там же будут содержаться сведения о подрядных и эксплуатирующих организациях, а также гражданах, ежедневно использующих дороги. «РОСДОРНИИ» будет собирать информацию, а затем использовать самообучающийся искусственный интеллект для расчета интегрального индекса состояния покрытия. «Это позволит своевременно и эффективно планировать средства на текущий и капитальный ремонт дорог», – отметил Алексей Варятченко.