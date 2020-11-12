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Два брата из Уфы рассказали, как нашли сто долларов от ведущих «Орла и Решки»

12 ноября 2020, 14:23
Фото: Башинформ
Накануне на федеральном телеканале «Пятница» показали свежий выпуск программы «Орел и Решка». Ведущие шоу побывали в Башкирии и по традиции спрятали бутылку с купюрой номиналом в сто долларов внутри.

Заветный клад нашли двое 34-летних братьев из Уфы. Они рассказали «Башинформу», что как раз во время показа программы находились на даче в Охлебинино. Приз от телеведущих был спрятан в пяти минутах езды от поселка. Когда браться прибыли на место, там уже ходила толпа с фонариками.

Один из братьев первый заметил бутылку. Всего на поиски они потратили около 15 минут. Чтобы не разочаровывать остальных искателей сокровища, братья сделали фотографию и выложили в соцсети, чтобы больше никто на место не выезжал.

Братья решили выигрыш не делить. Один из них получил славу в соцсетях, а другой забрал купюру себе. Но тратить её пока не собирается.

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