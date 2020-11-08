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Posted 8 ноября 2020, 07:08

Published 8 ноября 2020, 07:08

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии в сентябре родилось больше всего детей в ПФО

В Башкирии в сентябре родилось больше всего детей в ПФО

8 ноября 2020, 07:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В сентябре регион стал лидером по абсолютной рождаемости среди субъектов Приволжского федерального округа. Тем не менее общие темпы рождаемости в Башкирии в текущем году существенно ниже, чем в прошлом году.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в республике родилось 3850 детей, что на 539 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Это самый высокий показатель рождаемости среди субъектов ПФО: следом за Башкирией идет Татарстан (родилось 3415 детей, на 323 меньше, чем за тот же период в 2019 г.), Самарская (родилось 2435 детей, на 174 больше, чем за тот же период в 2019 г.) и Нижегородская (родилось 2391, на 12 больше, чем за тот же период в 2019 г.) области.

При этом по итогам статистики за январь–сентябрь текущего года общие темпы рождаемости в регионе снизились — родилось 30934 чел., что на 720 чел. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по плану нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн человек, то есть регион должен вернуться к собственным показателям 20-летней давности. К началу 2020 года в регионе насчитывалось 4,037 млн человек, при это темпы рождаемости падают, молодежь уезжает из региона, младенческая смертность растет, а объем населения в Башкирии стабильно сокращается с 2016 года.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Рождаемость#Статистика
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