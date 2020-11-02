В России молодые семьи смогут получать госуслуги по выплатам за жилье онлайн

Posted 2 ноября 2020, 13:12
Published 2 ноября 2020, 13:12
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны разрешит молодым семьям оформлять через портал госуслуг выплаты, связанные с покупкой квартиры или дома. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее постановление уже подготовлено.
Кроме того, по словам Михаила Мишустина, необходимо сделать получение госуслуг быстрым и необременительным:
— Многие государственные услуги, которые традиционно требовали сбора множества документов и личных визитов, уже стали доступны онлайн. Сегодня самые активные пользователи услуг — молодые люди.
Напомним, на господдержку могу рассчитывать семьи с родителями в возрасте до 34 лет включительно, в том числе и без детей. Основной критерий для одобрения — нужда в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья.
Полученные средства можно направить на приобретение дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.