Ошибка Марзаева, выживающие театры и охота за бутлегерами. Итоги дня в Башкирии

Posted 26 октября 2020, 16:56
Published 26 октября 2020, 16:56
Modified 3 февраля, 06:39
Updated 3 февраля, 06:39
Министру транспорта РБ Алану Марзаеву досталось от главы республики Радия Хабирова за высокую смертность на дорогах. Хабиров признался, что ему не нужна сухая аналитика без вариантов решения проблем и пригрозил Марзаеву увольнением.
Частные театральные проекты — важный и очень уязвимый элемент культурной жизни любого региона. И если до пандемии они с трудом работали в противоречивых российских условиях, то с весны этого года их существование превратилось в борьбу за выживание. Как они переносят пандемию — разбиралась Mkset.
Совет директоров ФК «Уфа» объявил о возобновлении финансовой поддержки. Клуб планирует уже зимой 2020 года усилить команду.
В последний месяц осени в российском законодательстве появятся важные изменения, которые коснутся многих россиян.
В Башкирии за девять месяцев изъяли 56 тысяч литров контрафактного алкоголя. Хабиров предложил Башспирту премировать информаторов, которые выдадут бутлегеров.