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Posted 26 октября 2020, 16:56

Published 26 октября 2020, 16:56

Modified 3 февраля, 06:39

Updated 3 февраля, 06:39

Ошибка Марзаева, выживающие театры и охота за бутлегерами. Итоги дня в Башкирии

26 октября 2020, 16:56
Главные новости Уфы и Башкортостана на 26 октября.

Министру транспорта РБ Алану Марзаеву досталось от главы республики Радия Хабирова за высокую смертность на дорогах. Хабиров признался, что ему не нужна сухая аналитика без вариантов решения проблем и пригрозил Марзаеву увольнением.

Нарушение covid-безопасности в районах и «неуд» Минтрансу. Оперативка у Хабирова
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Частные театральные проекты — важный и очень уязвимый элемент культурной жизни любого региона. И если до пандемии они с трудом работали в противоречивых российских условиях, то с весны этого года их существование превратилось в борьбу за выживание. Как они переносят пандемию — разбиралась Mkset.

Игра на выживание: как частные театральные проекты Уфы переносят пандемию
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Совет директоров ФК «Уфа» объявил о возобновлении финансовой поддержки. Клуб планирует уже зимой 2020 года усилить команду.

Ростислав Мурзагулов объявил о возобновлении финансирования ФК «Уфа»
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В последний месяц осени в российском законодательстве появятся важные изменения, которые коснутся многих россиян.

Отмена бумажных ПТС, карта «Мир» и выплаты: что изменится в жизни россиян с 1 ноября
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В Башкирии за девять месяцев изъяли 56 тысяч литров контрафактного алкоголя. Хабиров предложил Башспирту премировать информаторов, которые выдадут бутлегеров.

Хабиров предложил Башспирту ввести премии за информацию о незаконном алкоголе
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#Антон Селиверстов#Общество#Новости
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