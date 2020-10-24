5 книг современных писателей из Башкирии, которые читают по всей стране

Posted 24 октября 2020, 05:35
Published 24 октября 2020, 05:35
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
Власти уверяют, что во время второй волны коронавируса не планируют вводить столь строгих ограничительных мер, какие были приняты весной. Тем не менее остаться дома и без необходимости не посещать общественные места- кажется, все еще самый эффективный способ бороться с распространением опасной инфекции.
Mkset предлагает скрасить 50 оттенков серых провинциальных пейзажей хорошей книгой - тем более, что современная литература из Башкирии может похвастаться вполне успешными книгами разных жанров, которые интересны далеко за пределами родного региона.
Игорь Фролов «Вертолетчик» (2007)
Прозаик и публицист Игорь Фролов — ветеран Афганской войны. Если быть точным, то в середине 80-х выпускник УГАТУ отслужил два года борттехником-воздушным стрелком военно-транспортного вертолета Ми-8 на границе с Китаем и в Афганистане (авиабаза Шинданд, провинция Герат). Более 700 часов в составе экипажа, около 500 боевых вылетов на территории Афганистана, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медали. Сейчас работает в литературно-публицистическом журнале «Бельские просторы».
— Когда в 2015 году на литфестиваль «Горящая гора» к нам приезжал Леонид Юзефович, я удивились, как это он так решился — в Уфу, на нераскрученное региональное мероприятие! А он сказал, что просто хотел познакомиться с писателем Фроловым, — из интервью председателя объединения русскоязычных писателей Союза писателей РБ Светланы Чураевой.
Книга «Вертолетчик» — сборник повестей об Афганистане, а точнее — о вертолетчиках, воевавших в Афганистане. В этих историях война показана с непривычного ракурса — «как будто нет крови и ужаса, а только поэзия, любовь и что-то очень смешное, сквозь которое все-таки, если хорошенько присмотреться, проступает трагическое». Еще одна важная деталь — стиль, близкий к документальному: Игорь Фролов ставит перед собой задачу «просто изложить то, что произошло».
Из книги:
"Цитата из письма однополчанина: «…Все вертолеты просто списали, выстроили в две линейки на нашей стоянке, поснимали оборудование. В августе пригнали с Новосибирска специальную машину со здоровенными ножницами, и эта тварь за 2 часа порвала все 24 (столько их осталось) наших вертолета на маленькие куски. А мы стояли, и, глотая слезы, смотрели на всю эту гадость. Когда все закончилось, довольный машинист вылез и сказал «Ну как я их?». После таких известий не оставалось ничего другого, как взять и вспомнить все. С самого начала. Чтобы исчезнувший полк (один из многих) воскрес хотя бы частично — и продолжал жить уже независимо от моей ненадежной памяти. И назло той силе, которая стерла его с лица земли".
Марианна Плотникова «Уходя, не шуми» (2012)
На счету Марианны Плотниковой несколько книг стихов, публикации в журналах «Урал», «Новая юность», «Бельские просторы», «Волга», «Новая реальность» и других. Книга стихов «Уходя, не шуми» — своего рода избранное, московский дебют, изданный в престижной книжной серии «Классики XXI века» (благодаря премии журнала «Новая юность»).
— Я мало что смыслю в серьезных разборах, поэзия для меня — область незнания (которая бесконечно расширяется), абсолютной свободы, чистая магия, понять законы которой — означало бы её разрушить. Потому — не понимай меня, читатель, будь не исследователем, но наблюдателем. А если возразишь любимыми мной же словами: «счастье — это когда тебя понимают», то я отвечу, что счастье бывает в личной жизни, а в поэзии его нет. Зато в ней есть чудеса, — обращается к читателям Марианна Плотникова в книге «Русская поэтическая речь».
Критика, рассказывая о книге «Уходя, не шуми», отмечает, что Марианна Плотникова усвоила многие принципиальные открытия русской поэзии начала нулевых — «новую искренность», «плавающее» авторское я, при этом тонкая работа со звуком и единство внутреннего лирического метасюжета свидетельствуют об оригинальных обертонах в авторском голосе.
Из книги:
полюби меня жизнь
таким как есть
пока я весь
пока мама здесь
пока голуби в парке стаей
и пломбир еще не растаял
лужи трещинки мел на асфальте
полюбила и хватит
Артур Василевский «Все, кроме чести» (2013)
Артур Василевский — псевдоним творческого тандема двух писателей-фантастов из Башкирии. Это Всеволод Глуховцев, по совместительству преподаватель философии, и журналист Эдуард Байков.
Книга «Все, кроме чести» — фэнтэзи с вкраплением альтернативной истории. В центре сюжета — двое ученых, заполучивших древний манускрипт, который позволяет проникнуть в параллельную реальность, где история мира сложилась немножечко по-другому. Словом, поездка в тамошнее Средневековье оказывается непростой.
— «Читателям интересен обычный современник, ставший крутым», — озадачили нас в редакции издательства «Эксмо». Мы написали сценарий. Там одобрили. А дальше — параллельный мир, средневековье, франки, герои овладевают экстрасенсорными способностями… — рассказывает Всеволод Глуховцев.
Айгиз Баймухаметов «Ҡалдырма, әсәй!» (2014)
Ребенок из многодетной семьи, Айгиз Баймухаметов рано потерял родителей и вырос в детдоме, где провел семь лет. Книга на башкирском языке «Ҡалдырма, әсәй!» — его литературный дебют, в котором он описал собственный опыт. Главный герой книги — мальчик Ильяс, который сталкивается с жестокостью как со стороны работников детдома, так и самих воспитанников. Тем не менее книга пронизана оптимизмом: герой на своем примере доказывает, что можно достичь многого, если ставить правильные цели.
К настоящему времени эта книга переведена на многие языки стран бывшего СССР, получила признание как в России, так и за рубежом (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция, Ирак). На данный момент это самая многотиражная современная башкирская книга.
— Я готовил статью к 8 Марта [в газете «Республика Башкортостан»]. И мне очень хотелось показать читателям, что значит мать в нашей жизни. Я вспоминал о том, как мы прощались с мамой и писал диалог мальчика с умершей матерью. «Не оставляй, мама!» — так называлась та публикация. В редакцию пришло много писем с просьбой продолжить рассказ, который тронул людей. И я написал сначала конец, потом начало. Так получилась книга, — рассказывает Айгиз Баймухаметов.
Народный писатель РБ Танслупан Гарипова, рецензируя книгу, подчеркивала, что повесть сильна «горькой правдой». Книга открывает занавес, скрывающий будни детских домов — и солнечный луч, слепящий глаза, одноврменно с этим очищает, оздоравливает, лечит.
Игорь Савельев «Как тебе такое, Iron Mask?» (2020)
Ряд книг писателя из Уфы Игоря Савельева был издан в 2012–2016 гг. в издательстве «Эксмо» в серии «Проза отчаянного поколения», но, пожалуй, именно его последний роман стал громким событием.
По сюжету книги «Как тебе такое, Iron Mask?» сын российского вице-премьера Алекс возвращается из Кембриджа по вызову отца в Москву и попадает в воронку госпереворота. По словам Игоря, несколько лет назад он «ощутил эпичность времени, в котором мы находимся», схожее с началом 50-х гг. ХХ века.
— На фоне событий типа «дела врачей» и прочих фантасмагорий люди чувствовали, что присутствуют при каком-то пике, логическом финале, апофеозе некой эпохи, которая окончательно слетела с катушек, и дальше так продолжаться не может, все пошло вразнос, превысило обороты. <…> Так и сейчас я чувствую «предельные обороты», и мне, как писателю, конечно, хочется это фиксировать, хотя я понятия не имею, чем все это кончится, — рассказал Игорь Савельв в интервью Mkset.
Критика отмечает, что увлекательная и остроумная, тревожная и в некоторых деталях поразительно точная («Мы многое и многих в ней угадываем, часто усмехаемся») книга могла бы быть более заметной, если бы не вышла практически одновременно с началом пандемии коронавируса и локдауном, который, что называется, steal the game.
Из книги:
«Больше всего нервировала даже не вся эта история, а её потусторонняя часть — с пустыми квартирами и домом без других людей. Прыгая на месте и не на месте, он начинал подозревать, что без пневмонии этот московский треш точно не закончится. И надо бы, наверное, подумать о себе, поехать куда-нибудь в тепло, где можно зарядиться, осесть хотя бы в каком-нибудь молле, если уж не в гостинице, и там трезво составлять план действий».