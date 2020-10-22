Главврач Республиканского кардиодиспансера оценила ход ремонта в Уфе

Напомним, строительные работы на объекте ведет компания СУ-10, которая в прошлом ггоду, к слову. сдала в эксплуатацию хирургический корпус онкодиспансера, получивший высокую оценку у специалистов. Ранее строители СУ-10 успешно сдали в эксплуатацию несколько школ в Уфе и Стерлитамаке, расширили хирургический корпус Благоварской районной больницы, построили поликлинику в селе Верхнеяркеево. В общей сложности благодаря специалистам СУ-10 в республике появилось более 20 новых школ, 20 детских садов, 13 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна. Общая площадь построенных объектов — более 1 млн кв. м.