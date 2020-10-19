Пробки, маски для Голливуда и башкирская кухня: блогер Кураж-Бамбей побывал в Уфе

Команда проекта #ЭтоВсёРоссия вместе с Колесниковым рассказала, что перед въездом в Уфу столкнулась с самой большой пробкой, которую когда-либо видела. Съемочной команде пришлось простоять в заторе несколько часов — фуры отказывались пропускать машину.
В творческом пространстве АртКвадрат ребятам удалось поговорить с амбассадором Уфы и Башкирии Раисом Габитовым.
— У нас очень музыкальный город, очень много музыкантов. Я люблю Уфу за людей, здесь очень много национальностей. Очень дружно живем. Мне не нравится архитектура. У нас нет такой, как в Казани, в Питере, в Москве. У нас нет до сих пор пешеходной улицы. У нас нет понятия набережной в плане места, где люди гуляют и тусуются. Этого не хватает Уфе, рассказал Габитов.
На следующий день пребывания команды в Уфе экс-директор туристического инфоцентра Иван Зорин рассказал гостям историю города. Зорин рассказал легенду о Семи девушках и показал одноименный фонтан. После экскурсии ребята попробовали конину в национальном ресторане «Азык-тулек». Повар ресторана также признался, что любит город за людей, а минусов в Уфе не видит — по его мнению, в столице Башкирии «все идеально».
Творческий мир Уфы в видеовыпуске представили мастерской масок дизайнера из Белорецка Айдара Мигранова. Сегодня в мастерской делают маски для косплееров и даже для голливудских актеров.
— В России, к сожалению, такое не очень ценится. Здесь 99%-й ручной труд, все уходит в Америку,рассказывает о своей работе Айдар.
Напоследок, уезжая из города в следующую точку на карте, блогер рассказал о своих впечатлениях об Уфе.
— Искренне и по-доброму нас встретили. Хорошо, но мало. Действительно, маленькая Швейцария в России,рассказал Денис Колесников.