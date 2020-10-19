Пробки, маски для Голливуда и башкирская кухня: блогер Кураж-Бамбей побывал в Уфе

— У нас очень музыкальный город, очень много музыкантов. Я люблю Уфу за людей, здесь очень много национальностей. Очень дружно живем. Мне не нравится архитектура. У нас нет такой, как в Казани, в Питере, в Москве. У нас нет до сих пор пешеходной улицы. У нас нет понятия набережной в плане места, где люди гуляют и тусуются. Этого не хватает Уфе, рассказал Габитов.